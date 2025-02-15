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УК выплатит 2,4 млн рублей за смерть ребенка от удара током

УК выплатит 2,4 млн рублей за смерть ребенка от удара током

Управляющая компания выплатит 2,4 млн рублей родителям мальчика, погибшего от удара током. Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в июне 2021 года 11-летний челябинец во дворе дома Nº32 по улице Марченко коснулся оголенных жил кабеля, которые были под напряжением, но находились в открытом доступе.

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