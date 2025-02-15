УК выплатит 2,4 млн рублей за смерть ребенка от удара током

Управляющая компания выплатит 2,4 млн рублей родителям мальчика, погибшего от удара током. Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в июне 2021 года 11-летний челябинец во дворе дома Nº32 по улице Марченко коснулся оголенных жил кабеля, которые были под напряжением, но находились в открытом доступе.