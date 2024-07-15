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Царьград

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На юге Армении произошло землетрясение. Азербайджану тоже досталось

На юге Армении произошло землетрясение. Азербайджану тоже досталось

Подробности землетрясения представила Спасательная службаСегодня, 15 июля, в 14 километрах от города Каджаран было зафиксировано землетрясение.

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