Туризм из-под железного занавеса: как граждане СССР выезжали за границу и какие трудности их ожидали?

Советскому гражданину было необычайно сложно получить заграничную путевку. Для этого каждому требовалось собрать гору справок, снискать одобрение у множества комиссий, а еще пройти спецсобеседование в КГБ.
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