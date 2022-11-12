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Президент OCTAGON назвал главную проблему казахстанского спорта: «Любительский спорт превратился в кормушку для определенных личностей»

Президент лиги OCTAGON Нураддин Садыков назвал главную проблему казахстанского любительского спорта:  «У нас в стране профессиональный спорт развивается, а любительский в стагнации.

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