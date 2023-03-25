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В то время когда в Америке формировался и разваливался Трест Эдисона, когда создавались и укрупнялись Голливудские студии, в Европе развитие кинематографа шло своим чередом

В то время когда в Америке формировался и разваливался Трест Эдисона, когда создавались и укрупнялись Голливудские студии, в Европе развитие кинематографа шло своим чередом

﻿﻿В то время, когда в Америке образовывался и распадался Edison Trust, когда создавались и объединялись голливудские студии, развитие кинематографа в Европе шло своим чередом.

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