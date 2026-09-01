У России захотели отобрать 210 млрд евро: с планом EC есть проблемы

МОСКВА, 1 сентября, ФедералПресс. Несколько дней назад стало известно, что Швеция, Нидерланды, Испания и Польша обратились в Европейскую комиссию с просьбой предоставить Киеву «репарационный кредит», который должен быть обеспечен российскими активами, замороженными в результате санкций.