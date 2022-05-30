Выработаны предложения по развитию и поддержке предпринимательства

«Единая Россия» провела в Москве форум «Предпринимательство в новой экономической реальности». Пять дискуссионных площадок форума были посвящены экономической интеграции с Донбассом и освобожденными территориями, повышению эффективности финансовых инструментов поддержки российских предпринимателей, упрощению механизмов контроля и снятию административных барьеров, поддержке технологического и университетского предпринимательства, студенческих стартапов и самозанятых, а также развитию импортозамещения.