Количество жертв растет: серийный отравитель из Балашихи сознался в убийстве друга

Молодой отравитель из Балашихи Артем Миссюр, который более полугода с помощью яда пытался сжить со света собственных родителей и, возможно, даже довел до могилы родную бабушку, признался в еще одном убийстве.
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