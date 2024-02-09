Театр абсурда
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Театр абсурда

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Впечатления от интервью и около него

Впечатления от интервью и около него

Шутка (но это не точно)Я два часа ночью слушал интервью, потом отслеживал реакцию на него в СМИ и соцсетях, так что всю ночь не спал (а хочется).

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Комментарии
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Нина Прыгун
каждый видит и слышит то что хочет
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19 час.
Надежда
Очень своевременное интервью! Пусть послушают ВСЕ взвешенную и осмысленную речь очень умного президента и сравнят с заокеанским самоходным дедом, который выгоден тем, кто на самом деле рулит штатами...
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17 час.

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