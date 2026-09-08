Страхуемся от хейта в соцсетях: психолог ВСК рассказал, как пользователю правильно справиться с негативом

«Удалить пост. Закрыть комментарии. А лучше вообще удалить соцсети». Такая реакция на негатив в интернете знакома даже тем, кто обычно спокойно относится к критике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕГ СберСтрахование ж...
- ЕГ СберСтрахование и...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым