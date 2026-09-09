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Радимов о падении Соболева после удара по лицу: «Пенальти ЦСКА был один в один. Зачем судьи вешают на себя 5 кг микрофонов? Почему не объяснить стадиону неназначение 11-метрового?»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов высказался о неназначенном в пользу петербуржцев пенальти в матче с армейцами (1:2).

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