Психиатр рассказал, существует ли СДВГ и как его лечить

Засилие так называемых новомодных болезней смущает многих. Кто-то говорит, что это все чушь и ребенка просто нужно не баловать, а занять чем-то интересным, кто-то вообще уверен в том, что подобные диагнозы выдуманы.
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