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«Челси» уволил Поттера, Медведев взял 4-й титул в сезоне, разгромы от «Милана», «Реала» и «Краснодара», поражения «МЮ» и «ПСЖ», Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии и другие новости

«Челси» уволил Поттера, Медведев взял 4-й титул в сезоне, разгромы от «Милана», «Реала» и «Краснодара», поражения «МЮ» и «ПСЖ», Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии и другие новости

Доброе утро! 9 из 10 врачей советуют начинать новую неделю с нашим утренним дайджестом ☀️ 1. «Челси» внезапно уволил Грэма Поттера – спустя всего 7 месяцев после назначения.

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