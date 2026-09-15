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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава IBU Далин: «Я надеюсь, что все проблемы будут решены в ближайшем будущем и российские биатлонисты смогут вернуться на соревнования»

Глава Международного союза биатлонистов (IBU)  Олле Далин  выразил надежду на допуск российских спортсменов в будущем.

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