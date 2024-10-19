Лавров: Теракт на «Северных потоках» сделал ФРГ и Европу придатком США в энергетике

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что теракт на проекте «Северный поток» сделал Германию и другие европейские страны зависимыми от США в области экономики, финансов и энергетики.
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