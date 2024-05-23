В Липецкой областиси полиция не допустила продажу жителем области свыше 48 тысяч пачек сигарет без акцизов

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области в результате оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали 41-летнего жителя Добровского района, который приобрёл крупную партию немаркированной табачной продукции для последующей перепродажи на территории родного региона.