Сленговые выражения, эмодзи и мемы: новая ступень в развитии языка или тревожный признак его деградации

25 мая отмечается День филолога. «Филология» в переводе с греческого означает «любовь к слову». Кто ещё так трепетно отнесëтся к нашему языковому богатству, если не лингвисты? Но сегодня мы общаемся в соцсетях, используя сокращения, сленговые выражения, эмодзи и мемы.