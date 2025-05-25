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Крымская газета

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Сленговые выражения, эмодзи и мемы: новая ступень в развитии языка или тревожный признак его деградации

Сленговые выражения, эмодзи и мемы: новая ступень в развитии языка или тревожный признак его деградации

25 мая отмечается День филолога. «Филология» в переводе с греческого означает «любовь к слову». Кто ещё так трепетно отнесëтся к нашему языковому богатству, если не лингвисты? Но сегодня мы общаемся в соцсетях, используя сокращения, сленговые выражения, эмодзи и мемы.

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