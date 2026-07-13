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Царьград

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Новые правила проезда в общественном транспорте: Меняют оплату, контроль льгот и даже поведение в салоне?

Новые правила проезда в общественном транспорте: Меняют оплату, контроль льгот и даже поведение в салоне?

Изменения обещают перевести оплату в транспортной системе в безнал, ужесточить проверку льгот и запретить ряд привычных действий в салоне - от провоза громоздкого багажа до стоянки у дверей, заявляет сетевой инсайдер.

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