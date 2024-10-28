Глава Воронежской области Гусев: публикация кадров атак противника недопустима

Глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что публикация кадров атак противника недопустима. «»Напоминаю, что публикация фотографий и видеозаписей последствий ударов противника недопустима!» — написал он в Telegram.
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