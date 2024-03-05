Украинский парламентарий Егор Чернев обратил внимание на то, что ВС киевского режима не передали ракетное вооружение Taurus исключительно из-за того, что одобрять подобные поставки отказывается лидер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц.
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