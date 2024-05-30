Свердловчанам запретили ходить в лес до 21 июня

Жителям Свердловской области запретили посещать леса до 21 июня. Как сообщили в ДИПе, такое решение принято сегодня на заседании областного правительства, чтобы не допустить ухудшения пожароопасной обстановки в жаркое летнее время.
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