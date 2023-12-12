Никто не верил, а штамповать будут десятками: Наконец в России наладили выпуск сверхзвуковых Ту-160М

2 дня назад 55K прочитали Доброго дня уважаемые читатели. Запад, потерявший способность производить стратегические и сверхзвуковые ракетоносцы, долгое время не верил в возможность восстановления Россией производства аналога уникального по своим характеристиками сверхзвукового самолёта Ту-160 после кризиса 1990-х годов.
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