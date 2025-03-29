«Если прорвутся, будет резня, враг в ужасе»: Подоляка — фронт ВСУ здесь разрезан, Армия РФ прорвалась вглубь обороны на краснолиманском фронте: Новости СВО, 29.03.25 г.

Новости СВО, сегодня к утру 29 марта 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта боевых действий на Украине, Часов Яр новости сегодня, к утру 29.
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