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Время Де

Время Де

Последние десятилетия отметились большим количеством различных "де-":- декоммунизацией- деколонизацией- дерусификацией- дегуманизацией и, зачастую как прямое следствие вышеперечисленного,- деиндустриализацией- и дебилизацией.

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Комментарии
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И
Иринушка
Времена тотальной лжи во всем.
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15 час.
Семен Демин
Эпоха постмодерна- это отрицание всего доброго, справедливого, красивого, отрицание правды и законов природы. И это касается всей белой расы.
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2 час.
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