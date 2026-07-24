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Царьград

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СК возбудил дело после нападения курьера на консьержку в Краснодаре

СК возбудил дело после нападения курьера на консьержку в Краснодаре

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту распространения в социальных сетях сведений о нападении на пожилую женщину в Краснодаре.

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