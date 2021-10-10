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В Московской области пройдет серия образовательно-просветительских мероприятий

В Московской области пройдет серия образовательно-просветительских мероприятий

11 октября 2021 года на площадке ГОУ ВО Московской области «Московский государственный областной университет» пройдет серия образовательно-просветительских мероприятий по вопросам формирования гражданской идентичности и межнационального согласия.

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