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Царьград

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Эксперты назвали самые опасные машины на дороге

Эксперты назвали самые опасные машины на дороге

Проведенное в США исследование рассказывает о безопасности разных типов кузова.Специалисты Американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) представили свежий отчет, в котором проанализировали смертность в ДТП в зависимости от конструкции автомобиля.

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