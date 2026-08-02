Эксперты назвали самые опасные машины на дороге

Проведенное в США исследование рассказывает о безопасности разных типов кузова.Специалисты Американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) представили свежий отчет, в котором проанализировали смертность в ДТП в зависимости от конструкции автомобиля.
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