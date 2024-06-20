Довбик об Украине на Евро: «Было много разговоров, что это лучшая сборная Украины в истории. Матч с Румынией показал, что деньги не играют в футбол»

«Перед стартом Евро-2024 было много ожиданий и разговоров, что это лучшая сборная Украины в истории. Но это большой турнир, к которому нужно подходить, не смотря на ситуацию на бумаге или «трансфермаркетах», а доказывать все своей игрой.