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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Довбик об Украине на Евро: «Было много разговоров, что это лучшая сборная Украины в истории. Матч с Румынией показал, что деньги не играют в футбол»

«Перед стартом Евро-2024 было много ожиданий и разговоров, что это лучшая сборная Украины в истории. Но это большой турнир, к которому нужно подходить, не смотря на ситуацию на бумаге или «трансфермаркетах», а доказывать все своей игрой.

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