В проект национального плана до 2030 года включали анализ признаков VPN-сервисов Минцифры России рассматривало возможность использовать искусственный интеллект для более эффективного выявления и блокировки VPN-сервисов, о чем пишет Коммерсантъ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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