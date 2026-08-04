Telegram восстановит приложение в App Store

Telegram скоро восстановит свое приложение в App Store. Об этом сообщило агентство Reuters. «Telegram восстановлен в App Store и вскоре должен снова стать доступен для всех пользователей», — заявили в компании.
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