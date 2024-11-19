Русло реки сильно заужают в Петровске-Забайкальском под строительство моста

Русло реки Баляга в Петровске-Забайкальском заужают в связи со строительством моста. Об этом ZAB.RU сообщил местный житель, по мнению которого, такие меры могут привести к поднятию уровня реки и затоплению близлежащих домов.
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