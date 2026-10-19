Отпуск в 2027 году выгоднее всего взять в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре. Об этом в интервью ТАСС рассказала глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР).