«Русский Windows» загружается на биржу

Близится время, когда на экранах компьютеров многих российских пользователей, как минимум корпоративных, при включении будет появляться не привычная заставка американской операционной системы Windows, а графический интерфейс отечественной ОС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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