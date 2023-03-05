Движение на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией временно приостановлено

Управление МЧС России по Северной Осетии временно приостановило движение в сторону выезда из России через КПП "Верхний Ларс" для всех видов транспортных средств из-за ухудшений погодных условий и невозможности обеспечения безопасного проезда.
Управление МЧС России по Северной Осетии временно приостановило движение в сторону выезда из России через КПП "Верхний Ларс" для всех видов транспортных средств из-за ухудшений погодных условий и невозможности обеспечения безопасного проезда.
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