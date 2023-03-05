Газета.ру

8 018 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lana_Borei Иванова
    А она компетентна?Урсула фон дер Ля...
  • sorsw
    Как мог балашихинский суд решать московские дела?! Вот он судейский бардак!81-летнего живого...
  • Svetlana Kuzmina
    Споёт? Через 5 лет? Что за бред?Продюсер Дворцов ...

Движение на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией временно приостановлено

Движение на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией временно приостановлено

Управление МЧС России по Северной Осетии временно приостановило движение в сторону выезда из России через КПП "Верхний Ларс" для всех видов транспортных средств из-за ухудшений погодных условий и невозможности обеспечения безопасного проезда.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх