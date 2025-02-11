Блинчики с помидором и сыром - 15 минут и вкусный завтрак на столе

Если вы ломаете голову, что быстро приготовить к завтраку, то этот рецепт для вас.Вы еще с вечера можете приготовить отдельные ингредиенты — нарезать помидоры и лук, натереть сыр и убрать их в закрытые контейнеры в холодильник, и тогда с утра приготовление завтрака будет еще быстрее.