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Блинчики с помидором и сыром - 15 минут и вкусный завтрак на столе

Блинчики с помидором и сыром - 15 минут и вкусный завтрак на столе

Если вы ломаете голову, что быстро приготовить к завтраку, то этот рецепт для вас.Вы еще с вечера можете приготовить отдельные ингредиенты — нарезать помидоры и лук, натереть сыр и убрать их в закрытые контейнеры в холодильник, и тогда с утра приготовление завтрака будет еще быстрее.

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