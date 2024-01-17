Андрей Бочкарёв: В электродепо «Столбово» началось устройство смотровых канав

Объект предназначен для обслуживания подвижного состава Троицкой и Сокольнической линий метро Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил о том, что строители приступили к устройству смотровых канав отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Столбово».
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