Андрей Бочкарёв: В электродепо «Столбово» началось устройство смотровых канав

Объект предназначен для обслуживания подвижного состава Троицкой и Сокольнической линий метро Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил о том, что строители приступили к устройству смотровых канав отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Столбово».