Владислав Бакальчук выплатит 217 млн рублей Татьяне Ким по решению суда

Суд постановил, что Владислав Бакальчук должен выплатить Татьяне Ким 217 млн рублей. В рамках раздела имущества предприниматель получил квартиру в Люберцах и участок в Зарайске, а также права на компании «Подольск логистика» и «ВБ девелопмент».
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