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Владислав Бакальчук выплатит 217 млн рублей Татьяне Ким по решению суда

Владислав Бакальчук выплатит 217 млн рублей Татьяне Ким по решению суда

Суд постановил, что Владислав Бакальчук должен выплатить Татьяне Ким 217 млн рублей. В рамках раздела имущества предприниматель получил квартиру в Люберцах и участок в Зарайске, а также права на компании «Подольск логистика» и «ВБ девелопмент».

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