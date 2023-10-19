Крым выделит более 30 миллионов рублей на реализацию бизнес-проектов победителей «Агростартап»

Победители конкурса «Агростартап» планируют выращивать овощи в закрытом и открытом грунте, плодово-ягодные культуры, приобрести рассадный комплекс, модернизировать пасеку, ферму для крупного рогатого скота и улиточную ферму.
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