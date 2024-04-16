«Ждите. Это слово мы слышали постоянно, и хуже его нет». Что делать, если ваш воюющий родственник пропал без вести

Горькая и страшная тема этой войны, как и любых других, это пропавшие без вести. С масштабом проблемы довелось столкнуться случайно – после моего сообщения об эвакуации нескольких погибших наших бойцов с авдеевского направления личка в соцсети буквально обрушилась от просьб о помощи в поиске пропавших без вести.