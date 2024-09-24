ПКРМ требует отставки главы Конституционного суда

Партия коммунистов Молдовы заявила о злоупотреблении полномочиями председателем Конституционного суда Домникой Маноле, которая сознательно скрыла информацию о том, что не все члены суда поддержали решение по запросу депутатов оппозиции Владимира Воронина и Дианы Караман.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии