Весны расcвет: абоненты МегаФон наращивают трафик в местах цветения рододендронов

Во Владивостоке — главном туристическом городе востока страны состоится фестиваль рододендрона. В дни мероприятия жители и гости города смогут с экскурсиями побывать в популярных местах цветения этого кустарника, которое продолжается около месяца.
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