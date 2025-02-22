На Западе раскрыли, к чему приведет отключение Starlink у ВСУ

ЛОНДОН, 22 февраля, ФедералПресс. Британский военный аналитик Александр Меркурис предупредил о катастрофических последствиях для Вооруженных сил Украины в случае отключения системы спутникового интернета Starlink.
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