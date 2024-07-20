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Девушка решила записать пение на камеру, но пришел кот и спел сам: видео

Девушка решила записать пение на камеру, но пришел кот и спел сам: видео

Однажды студентка музыкального вуза решила провести вокальную репетицию у себя дома. Она только начала исполнять несколько куплетов, как внезапно в кадре появился её кот, который сел перед микрофоном и продемонстрировал свои вокальные навыки.

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Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
Девушка поёт великолепно, но котик взял красотой и обаянием!  😄
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5 час.
лл
лина любимцева
Прелесть какая!!!
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4 час.
Элеонора Коган
Весёлая репетиция!!!!Талантливый и уникальный котик!!!И девушка поёт хорош поставленным голосом и дуэт прост великолепен!!!
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3 час.

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