Девушка решила записать пение на камеру, но пришел кот и спел сам: видео

Однажды студентка музыкального вуза решила провести вокальную репетицию у себя дома. Она только начала исполнять несколько куплетов, как внезапно в кадре появился её кот, который сел перед микрофоном и продемонстрировал свои вокальные навыки.
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