Русская весна
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Русская весна

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Ночная атака БПЛА: пожар в промзоне Киришей, ПВО сбила 494 дрона над 15 регионами

Ночная атака БПЛА: пожар в промзоне Киришей, ПВО сбила 494 дрона над 15 регионами

В ночь с 29 на 30 августа Ленинградская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников.

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