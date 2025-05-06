В Музее Победы наградят победителей конкурса «Без срока давности»

Церемония пройдет в Зале Полководцев Музея Победы. В Музее Победы 7 мая пройдет церемония награждения победителей и призеров Международного конкурса сочинений и Фестиваля музейных экспозиций образовательных организаций «Без срока давности».
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