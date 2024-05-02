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Закон, порядок, государство

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В Оренбургской области сотрудники полиции проводят встречи в образовательных учреждениях и организацих

В Оренбургской области сотрудники полиции проводят встречи в образовательных учреждениях и организацих

В период с 25.04.2024 по 02.05.2024 на территории обслуживания МО МВД России «Бузулукский» проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Сделай свой выбор!», направленное на формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ и участию в их незаконном обороте.

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