От личное мнение

249 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Карабас Барабас
    При чём здесь Голикова? ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ НАДО  , а не языком трепать!Голикова: смертно...
  • Марина
    нужно ли..такое...руководство...однозначно...Голикова..не..справляетсяГоликова: смертно...
  • Андрей Баканин
    Правильно. Люди должны помогать друг другу.Приморский адвока...

Можно ли воспитать современных детей, не запрещая им социальные сети

Можно ли воспитать современных детей, не запрещая им социальные сети

Тревожные новости о распущенности современных детей российские СМИ сообщают ежедневно. Можно ли воспитывать современных детей, не запрещая им социальные сети, компьютерные игры и другие современные развлечения? Как реагировать, если дети не выбираются из социальных сетей, забывая про сон и обычные детские игры? Популярный TikTok — виртуальная жвачка или безобидное увлечение? Можно ли решить проблему запретами? Как обычно, по пятницам диакон Георгий Роденков, клирик храма во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (Юрий Роденков, экс-футболист «Зенита»), в Медиагруппе «Патриот» посвятит обсуждению этих вопросов свою программу «Вертикаль».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх