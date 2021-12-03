Можно ли воспитать современных детей, не запрещая им социальные сети

Тревожные новости о распущенности современных детей российские СМИ сообщают ежедневно. Можно ли воспитывать современных детей, не запрещая им социальные сети, компьютерные игры и другие современные развлечения? Как реагировать, если дети не выбираются из социальных сетей, забывая про сон и обычные детские игры? Популярный TikTok — виртуальная жвачка или безобидное увлечение? Можно ли решить проблему запретами? Как обычно, по пятницам диакон Георгий Роденков, клирик храма во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (Юрий Роденков, экс-футболист «Зенита»), в Медиагруппе «Патриот» посвятит обсуждению этих вопросов свою программу «Вертикаль».