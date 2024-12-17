Ураган в Крыму

Сильный ветер ночью повалил десять деревьев и развернул светофоры, создав хаос на перекрестках. Глава города отметила, что поломанные днями ранее ветром уличные новогодние елки в этот раз устояли (видимо, учтя предыдущий опыт, рабочие их укрепили).