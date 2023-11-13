Идеальные «Жигули» — Dodge Ram с кузовом от FIat 125p

На продажу в Польше выставили очень необычный автомобиль. В описании сказано, что он представляет собой значительно расширенный кузов от Fiat 125p, установленный на шасси пикапа Dodge Ram 2012 года выпуска.
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