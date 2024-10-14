Операция при раке простаты на ранней стадии продлевает жизнь, как показало исследование

Выживаемость мужчин с раком простаты после радикальной простатэктомии Исследование, проведенное Уппсальским университетом (Uppsala University) и опубликованное в New England Journal of Medicine, показало значительное улучшение выживаемости у мужчин с раком простаты, подвергшихся радикальной простатэктомии сразу после обнаружения опухоли, по сравнению с теми, кто не получал лечения до появления симптомов.